Зампред ЦБ – об инфляции: «Нам кажется, что цены растут быстрее»

Население забывает, что цены не только поднимаются, но и опускаются. Этим и объясняется тот факт, что ощущаемая людьми инфляция систематически выше того показателя, который официально рассчитывает Росстат, рассказал заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин.