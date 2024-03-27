Зампред ЦБ – об инфляции: «Нам кажется, что цены растут быстрее»

Население забывает, что цены не только поднимаются, но и опускаются. Этим и объясняется тот факт, что ощущаемая людьми инфляция систематически выше того показателя, который официально рассчитывает Росстат, рассказал заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин.
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