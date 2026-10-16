В сентябре во время празднования дня рождения в бассейне торгового центра в Солнечногорске десятилетняя Кира застряла под водой между лестничными перилами и ступенями, после чего её извлекли спасатели без признаков дыхания и реанимировали до приезда медиков.
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