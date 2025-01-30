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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Земченок о 6-м месте СКА на Западе: «Давит не положение в таблице, а то, что нет четкой игры все 60 минут. Нам надо хорошо подготовиться к плей-офф»

На данный момент клуб занимает 6-е место в таблице Запада. – Серьезная плотность в таблице Западной конференции.

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