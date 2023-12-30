В Коврове будут судить обвиняемого в двойном убийстве в доме престарелых

СледКом завершил расследование двойного убийства в ковровском доме престарелых и инвалидов.В Коврове направлено в суд уголовное дело по хладнокровному убийству двоих постояльцев учреждения для престарелых и инвалидов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии