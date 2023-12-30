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В Коврове будут судить обвиняемого в двойном убийстве в доме престарелых

В Коврове будут судить обвиняемого в двойном убийстве в доме престарелых

СледКом завершил расследование двойного убийства в ковровском доме престарелых и инвалидов.В Коврове направлено в суд уголовное дело по хладнокровному убийству двоих постояльцев учреждения для престарелых и инвалидов.

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