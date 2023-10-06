Осколки ручных гранат и 5 кг кокаина: Путин рассказал о гибели и обыске Пригожина

ВераВерная

В России как минимум десять ЧВК. Информация есть в открытом доступе, да и здесь на МТ была довольно подробная статья. Зачем же так себя подставлять нашему ВВП, не понятно...Если он не пользуется Интернетом, то в каждом доме есть возможность набрать в поисковике интересующую тему. И вот эта Анастасия Миронова, которая работала на "Эхе" в Санкт-Петербурге, а сейчас хватается за любые заказы, доверия не вызывает. Пригожинская тема ещё долго будет на острие атаки, даже мёртвый он никому не даёт покоя. Да только его популярность в народе от этого меньше не станет, а вот шитые белыми нитками факты, наоборот, увеличат число его сторонников.