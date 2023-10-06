Путин: в телах погибших при крушении самолета Пригожина нашли фрагменты гранат Семен Сонный В телах жертв крушения самолета Евгения Пригожина нашли фрагменты гранат, а внешнего воздействия на судно не было, сообщил Владимир Путин.
Осколки ручных гранат и 5 кг кокаина: Путин рассказал о гибели и обыске Пригожина
Комментарии
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Вадим Кузнецов
Вот бы кому НЕ говорить про обман/не обман, так это Гаранту Пенсионной Реформы
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36 мин.
ВераВерная
В России как минимум десять ЧВК. Информация есть в открытом доступе, да и здесь на МТ была довольно подробная статья. Зачем же так себя подставлять нашему ВВП, не понятно...Если он не пользуется Интернетом, то в каждом доме есть возможность набрать в поисковике интересующую тему. И вот эта Анастасия Миронова, которая работала на "Эхе" в Санкт-Петербурге, а сейчас хватается за любые заказы, доверия не вызывает. Пригожинская тема ещё долго будет на острие атаки, даже мёртвый он никому не даёт покоя. Да только его популярность в народе от этого меньше не станет, а вот шитые белыми нитками факты, наоборот, увеличат число его сторонников.
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17 мин.
Евгений МакЛауд
Они играли в гранаточку, там же красавица стюардесса была, вот крутили, целовали и колечко от гранаты дарили. Там на пальцах её колец не было?? недоработка однако!!!
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13 мин.
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