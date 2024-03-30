По народному календарю 30 марта отмечается день Алексея Теплого. В последние дни марта люди завершали старые дела, чтобы новые шли быстрее.
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По народному календарю 30 марта отмечается день Алексея Теплого. В последние дни марта люди завершали старые дела, чтобы новые шли быстрее.