НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

2 подписчика

ФСБ показала кадры с задержанными за подготовку теракта в Приморье подростками

ФСБ показала кадры с задержанными за подготовку теракта в Приморье подростками

ТАСС, 6 августа. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал кадры с задержанными в Приморском крае подростками, которые собирали сведения о местах проживания участников СВО по заданию украинской террористической организации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии