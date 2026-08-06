ФСБ показала кадры с задержанными за подготовку теракта в Приморье подростками

ТАСС, 6 августа. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал кадры с задержанными в Приморском крае подростками, которые собирали сведения о местах проживания участников СВО по заданию украинской террористической организации.
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