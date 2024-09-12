Из плена вернулись 11 бойцов из Новосибирской области

По разным каналам – устно, письменно, по телефону – уполномоченному по правам человека в Новосибирской области Елене Зерняевой в текущем году поступило уже 327 обращений об установлении местонахождения и (или) возвращении военнослужащего из плена.
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