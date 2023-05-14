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ВСУ подвергли Шебекино массированному обстрелу

ВСУ подвергли Шебекино массированному обстрелу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли населенный пункт Шебекино массированному обстрелу. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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