Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли населенный пункт Шебекино массированному обстрелу. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Популярные статьи
- Карен Шахназаров: хватит винить советское прошлое. За всё, что сегодня происходит отвечает нынешняя политическая система
- "Куда же подевалась наша хваленая военная техника?" - журналист Медведев не побоялся адресовать этот вопрос властям
- Замы министра обороны дождались. Бастрыкин (СКР) предложил национализацию их собственности
Свежие комментарии