Всё больше россиян заражаются новым вариантом коронавируса с мутацией. 😷🤧🤒🤕 Она «значительно усиливает его способность обходить иммунный ответ», заявили в Роспотребнадзоре.
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Всё больше россиян заражаются новым вариантом коронавируса с мутацией. 😷🤧🤒🤕 Она «значительно усиливает его способность обходить иммунный ответ», заявили в Роспотребнадзоре.