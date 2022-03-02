Виктор Козлов: «Хотелось бы выиграть последний матч этого сезона»

Тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил шансы своей команды на успех в Кубке Гагарина: — Все команды, вышедшие в плей-офф, способны выиграть кубок.
Популярные статьи
- «Долгие 8 лет мы ожидали спасения от геноцида со стороны, пока еще действующего, киевского режима». Гроссмейстер Карякин поддержал решение Путина о спецоперации
- Веснина и Калинская выступили против военных действий на Украине
- Российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в чемпионате мира по легкой атлетике-2022 и чемпионате мира в залах
Свежие комментарии