Виктор Козлов: «Хотелось бы выиграть последний матч этого сезона»

Тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил шансы своей команды на успех в Кубке Гагарина: — Все команды, вышедшие в плей-офф, способны выиграть кубок.

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