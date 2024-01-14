Смерть Елизаветы II: новые детали и перспективы королевской монархии Елена ГалицкаяСпустя полтора года после смерти Елизаветы II, королевской особы, чья роль в истории Великобритании и мировой политике трудно переоценить, британские СМИ обнародовали ранее неизвестные детали ее последних моментов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии