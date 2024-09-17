Второй межрегиональный бизнес-форум «Лидеры инвестиций» стартовал в Нижегородской области

Второй межрегиональный бизнес-форум «Лидеры инвестиций» стартовал на Нижегородской ярмарке. Ожидается, что в течение дня в мероприятии примет участие более тысячи человек — представителей компаний-инвесторов, органов власти, консалтинговых и других организаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии