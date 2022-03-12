Кейд Каннингем повторил достижение Айзейи Томаса

Разыгрывающий «Пистонс» Кейд Каннингем набрал 27 очков во встрече с «Селтикс» (103:114) в пятницу. Каннингем провел 10-й матч в сезоне с 25 и более набранными очками, он лидирует по этому показателю среди всех новичков текущего розыгрыша.