ВА

Виктор Александров

Спасибо Саше Гамову и Юнне Мориц! Жаль, что Никитины оказались предателями и жульём обыкновенным. Россия отсталинградит после того, как восстановит памятник Сталину в Сталинграде. Россия отсталинградит после того, как вернёт Знамя Победы. Россия отсталинградит после того, как вернёт логику в институты и школы. Россия отсталинградит после того, как вернёт мотивировочную часть в Указы царя Всея Руси. Россия отсталинградит после того, как вернёт гимн СССР, ибо в нём есть ключевые слова: «Нас вырастил Сталин на верность народу, На труд и на подвиги нас вдохновил». «На верность народу». «На труд и на подвиги». Россия отсталинградит после того, как перестанет праздновать «День России». т.е. предательство СССР Россией 12 июня 1990 года. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.