Юнна Мориц - о бардах Никитиных: На концертах на западе они не называют мое имя, чтобы не испортить свою русофобскую репутацию Великая Поэтесса - с политическим обозревателем KP.
Юнна Мориц - о бардах Никитиных
Комментарии
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ВА
Виктор Александров
Спасибо Саше Гамову и Юнне Мориц! Жаль, что Никитины оказались предателями и жульём обыкновенным. Россия отсталинградит после того, как восстановит памятник Сталину в Сталинграде. Россия отсталинградит после того, как вернёт Знамя Победы. Россия отсталинградит после того, как вернёт логику в институты и школы. Россия отсталинградит после того, как вернёт мотивировочную часть в Указы царя Всея Руси. Россия отсталинградит после того, как вернёт гимн СССР, ибо в нём есть ключевые слова: «Нас вырастил Сталин на верность народу, На труд и на подвиги нас вдохновил». «На верность народу». «На труд и на подвиги». Россия отсталинградит после того, как перестанет праздновать «День России». т.е. предательство СССР Россией 12 июня 1990 года. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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1 д.
Вячеслав Нецветаев
Давно пора всё восстановить- и гимн, и советское знамя!
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23 час.
Сергей Дмитриев
Пора уже подумать, как отметить Столетие 9-мая в 2045 году. Сделать глубокою реконструкцию ООН, начиная с изменения неудачного названия. НАЦИИ и так объединены в государствах. Поэтому ООГ будет правильней. Упразднить Совет безопасности, который дублирует саму ООН. Вместо СБ учредить независимую Комиссию экспертов-юристов для оценки деятельности представительств на предмет соответствия положениям устава ООГ. Штаб-квартиру перенести в...Потсдам. Проект разработать с учётом работы ООН и новейших средств информации.
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20 час.
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