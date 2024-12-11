Запад перестал восторгаться поражением России в Сирии в связи с надвигающимся хаосом

L

Lyudmila

А кому точно? Джихадистам, курдам или туркам, а может американцам? Там сейчас все против всех а мы должны промеж ... оказаться? Нафиг нужно скажем дружно, пусть уж теперь сами разбираются. Флот и самолеты мы можем и в Африку перегнать, а лучше вообще домой вернуть, в СВО они как никогда пригодятся. А Турция так хотела, так хотела добавить к своей империи земли еще и Сирии, только вряд ли у неё получится, между Турцией и Дамаском стоят курды, а им деваться некуда и как бы Эрдогану не потерять то что имеет, вместо прибытка. Бандюги только начали грабить, им сейчас не до американцев, ни до турков, ни до евреев, а вот когда в стране официально грабить больше будет нечего, вот тогда начнут внимание обращать и на других участников этой аферы. Как бы потом не оказалось что им придется "линять" и из Сирии как они это сделали чуть раньше в Афгане.