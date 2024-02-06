На Смоленщине отремонтируют восемь школ

В рамках программы «Новая школа» смоленские школы получат федеральное и региональное финансирование на модернизацию Восемь школ Смоленской области отремонтируют в течение 2024-2025 годов, сообщил сенатор Руслан Смашнёв.
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