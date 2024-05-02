В Кузбассе присяжные признали виновными членов банды за смерть криминального авторитета

На скамье подсудимых находились шесть человек.В Кузбассе присяжные заседатели вынесли приговор членам банды, за которыми числится несколько тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе, убийство криминального авторитета.
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