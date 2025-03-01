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Реквием Украине и Европе в последний день зимы

Реквием Украине и Европе в последний день зимы

И серьезный пост, дорогие друзья. Вы, конечно, видите сами многочисленные слова поддержки в адрес Владимира Зеленского от европейских лидеров и разнообразных политических деятелей ЕС в социальной сети Х.

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Насчет того, что &quot;Трамп и с Россией прекрасно договорится&quot;, большие сомнения
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19 час.
Семен Демин
Клоун клоуном, а с Россией бороться США будет. Только хитрее.
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10 час.
Игорь Кузнецов
Вопрос - зачем Зеленскому везти с собой делегацию для обсуждения подписания Соглашения? Значит намеревался подписать? Нервишки сдали, стал грубить Трампу, &quot;попросили на выход&quot;, а делегация ещё час ждала - может быть одумается, вернётся?
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3 час.
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