И серьезный пост, дорогие друзья. Вы, конечно, видите сами многочисленные слова поддержки в адрес Владимира Зеленского от европейских лидеров и разнообразных политических деятелей ЕС в социальной сети Х.
Реквием Украине и Европе в последний день зимы
Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Насчет того, что "Трамп и с Россией прекрасно договорится", большие сомнения
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19 час.
Семен Демин
Клоун клоуном, а с Россией бороться США будет. Только хитрее.
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10 час.
Игорь Кузнецов
Вопрос - зачем Зеленскому везти с собой делегацию для обсуждения подписания Соглашения? Значит намеревался подписать? Нервишки сдали, стал грубить Трампу, "попросили на выход", а делегация ещё час ждала - может быть одумается, вернётся?
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3 час.
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