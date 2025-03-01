Реквием Украине и Европе в последний день зимы

Насчет того, что "Трамп и с Россией прекрасно договорится", большие сомнения

Клоун клоуном, а с Россией бороться США будет. Только хитрее.

Игорь Кузнецов

Вопрос - зачем Зеленскому везти с собой делегацию для обсуждения подписания Соглашения? Значит намеревался подписать? Нервишки сдали, стал грубить Трампу, "попросили на выход", а делегация ещё час ждала - может быть одумается, вернётся?