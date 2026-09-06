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Чиновник офиса генпрокурора Украины арестован за «крышевание» колл-центров

Чиновник офиса генпрокурора Украины арестован за «крышевание» колл-центров

Суд на Украине арестовал главу кибердепартамента офиса генпрокурора Сергея Кропиву до 2 ноября с правом внесения залога, 6 сентября передает телеканал «Общественное».

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