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Президент Турции «закрыл двери» для посла США из-за встречи с оппозиционным кандидатом

Президент Турции «закрыл двери» для посла США из-за встречи с оппозиционным кандидатом

kremlin.ru | Администрация Президента России Президент Турции Тайип Эрдоган прошелся с критикой по американскому послу в Анкаре Джеффри Флейку после его встречи с оппозиционным кандидатом на предстоящих выборах.

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