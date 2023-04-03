Президент Турции «закрыл двери» для посла США из-за встречи с оппозиционным кандидатом

kremlin.ru | Администрация Президента России Президент Турции Тайип Эрдоган прошелся с критикой по американскому послу в Анкаре Джеффри Флейку после его встречи с оппозиционным кандидатом на предстоящих выборах.
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