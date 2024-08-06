Эксперт Бондарь предупредил об опасности неприятного запаха из подвала

Неприятный запах из подвала многоквартирного дома является серьезной проблемой, угрожающей здоровью жильцов, так как при сырости и застое воды создается идеальная среда для размножения опасных микроорганизмов и паразитов.
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