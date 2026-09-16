На Ямале пройдет более 60 мероприятий в День многодетной семьи

День многодетной семьи отмечают в третье воскресенье сентября. На Ямале к празднику подготовили более 60 мероприятий: фестивали, квесты, мастер-классы, экскурсии и спортивные события (0+).
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