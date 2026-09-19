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МОСИНФОРМ

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Московский мотофестиваль к закрытию сезона начался в столице

Московский мотофестиваль к закрытию сезона начался в столице

В Москве открылся 15-й Московский мотофестиваль. Его площадкой стал проспект Академика Сахарова, сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

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