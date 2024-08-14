БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Курск и угроза оперативных последствий для ВСУ

Курск и угроза оперативных последствий для ВСУ

Colonel Cassad Курск и угроза оперативных последствий для ВСУ Противник вчера и сегодня начал осознавать, что Генштаб ВС РФ не клюнул на предложения снимать резервы из под Нью-Йорка и с Красноармейского направления и продолжает сохранять интенсивный нажим на позиции противника, который ведет к освобождению населенных пунктов и территории, которые Россия так или иначе намерена освободить.

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