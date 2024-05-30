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Учёные назвали родину рыжего таракана

Учёные назвали родину рыжего таракана

Стало известно, откуда расселился по всему миру рыжий таракан.Учёные установили историческую родину рыжего таракана - это Индия, пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

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