В Бугульме обсудили вопросы преемственности семейного бизнеса

Фото Комитета по развитию семейного предпринимательства ТПП РТ В Бугульме завершился межрегиональный круглый стол «Устойчивое развитие через преемственность и инвестиции», собравший около 40 представителей семейного бизнеса, органов власти и институтов развития.
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