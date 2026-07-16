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Татар-информ

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В Бугульме обсудили вопросы преемственности семейного бизнеса

В Бугульме обсудили вопросы преемственности семейного бизнеса

Фото Комитета по развитию семейного предпринимательства ТПП РТ В Бугульме завершился межрегиональный круглый стол «Устойчивое развитие через преемственность и инвестиции», собравший около 40 представителей семейного бизнеса, органов власти и институтов развития.

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