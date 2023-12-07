Хор центра «Радость» представил концертную программу в Баку

Концерт духовной музыки в исполнении российского хора «Возрождение» центра «Радость» под управлением Татьяны Ждановой состоялся в кафедральном соборе святых Жен-Мироносиц в столице Азербайджана городе Баку.
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