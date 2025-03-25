В российском городе участились случаи «воровства» тел покойников

В Новосибирске участились случаи «воровства» тел покойников. Об этом сообщает портал VN.ru. Представитель муниципальной службы по перевозке умерших Дмитрий Зверев рассказал, что «черные ритуальщики» получили доступ к персональным данным умерших и их родственников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии