Какие звуки человек может слышать только до 40 лет

С возрастом человек начинает хуже слышать, но лучше слушать, говорят психологи. Физики и врачи уверяют: из звукового диапазона после 40 уходят высокие частоты, при этом существуют звуки, которые человек в силу своей природы никогда расслышать не сумеет.