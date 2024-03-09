Какие звуки человек может слышать только до 40 лет

С возрастом человек начинает хуже слышать, но лучше слушать, говорят психологи. Физики и врачи уверяют: из звукового диапазона после 40 уходят высокие частоты, при этом существуют звуки, которые человек в силу своей природы никогда расслышать не сумеет.
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