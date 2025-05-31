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Пять лет за службу России: Узбекистан нанес удар в спину — боец получил срок за участие в СВО

Пять лет за службу России: Узбекистан нанес удар в спину — боец получил срок за участие в СВО

БлокнотРУ Ветерана ЧВК «Вагнер» приговорили к тюрьме за участие в спецоперации. В Узбекистане 50-летний мужчина получил 5 лет и 1 месяц лишения свободы за участие в российской спецоперации на территории Украины в составе частной военной компании «Вагнер».

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Комментарии
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александр лаптанович
Избави бог от таких союзничков!
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7 час.
ЮК
Юрий Капустин
Я давно уже очень не жду от узбеков не чего хорошего .. Твари те ещё стали они !
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7 час.
ЛС
Лидия Санникова
СНг на халяве сидит и гадит России. Путин не видит? Зачем нам враги, которых еще и содержать надо?
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42 мин.
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