Ватиканский суд разъяснил вердикты по делу о собственности в Лондоне

Официальное письменное объяснение того, как в декабре 2023 года были вынесены обвинительные приговоры кардиналу Анджело Беччиу и восьми другим обвиняемым, 30 октября опубликовала коллегия из трех судей Трибунала города-государства Ватикан.
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