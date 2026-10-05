В Петербурге на видео сняли автомобиль, который разворотило в жестком ДТП

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга машина с людьми вылетела с дороги и врезалась в дорожный знак.
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