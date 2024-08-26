Депутат от АдГ Котре назвал настоящей причиной ареста Дурова борьбу с оппозицией

Ed Red

Уже достали Дуровым до одури. Чем больше о нем постов тем заметнее отсутствие мозгов у наших журналюг. Их не просто нет сейчас, мозгов: их никогда не было. Как только фотка суперстара сегодняшнего дня, то ясно, что очередной дебил высунулся в свет.