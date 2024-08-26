Депутат от АдГ Котре назвал настоящей причиной ареста Дурова борьбу с оппозицией

Депутат немецкого парламента от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре рассказал РИА Новости, что настоящая причина задержания создателя Telegram Павла Дурова - борьба с оппозицией.
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