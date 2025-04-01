В Смоленске начнут интенсивнее мыть улицы

На уборку Смоленска ежедневно выходят 100 рабочих и 70 единиц техники Уборка улиц областного центра от пыли, песка и прочего мусора - одна из первых тем, которые обсуждались в понедельник, 31 марта, на очередном оперативном совещании в администрации Смоленска.