В Смоленске начнут интенсивнее мыть улицы

На уборку Смоленска ежедневно выходят 100 рабочих и 70 единиц техники Уборка улиц областного центра от пыли, песка и прочего мусора - одна из первых тем, которые обсуждались в понедельник, 31 марта, на очередном оперативном совещании в администрации Смоленска.
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