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Царьград

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INSA: 75% немцев выразили недовольство действиями Мерца

INSA: 75% немцев выразили недовольство действиями Мерца

Более 70% немцев недовольны правительством и действиями Фридриха Мерца, несмотря на кадровые перестановки после отставки Йенса Шпана.

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