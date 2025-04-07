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Царьград

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Задымление на станции «Крылатское» в Москве: подробности инцидента

Задымление на станции «Крылатское» в Москве: подробности инцидента

Станция метро «Крылатское» в Москве временно закрыта из-за задымления. Департамент транспорта столицы проводит проверку инфраструктуры, поезда продолжают движение без остановки на данном участке.

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