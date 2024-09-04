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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радулов посетил Евро: «Сумасшедший матч испанцев с хорватами, билет стоил между 500 и 1000 евро. Антураж – вообще бомба, был приятно удивлен всеми моментами»

38-летний хоккеист этим летом находился в статусе свободного агента до подписания контракта с «Локомотивом».

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