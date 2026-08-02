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Царьград

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Проблемы наследства бумеров: картины на триллион остаются без хозяев

Проблемы наследства бумеров: картины на триллион остаются без хозяев

Огромные коллекции искусства оказались обузой для следующих поколений.Поколение беби-бумеров в США оставляет после себя колоссальное количество произведений искусства, которое значительно превышает реальный спрос, пишет Bloomberg.

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