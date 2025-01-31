Красная армия форсировала Одер и открыла дорогу на Берлин 80 лет назад

Одер - это река на восточной границе современной ФРГ, отделяющая страну от Польши. Пограничной она стала лишь по итогам Второй мировой войны, а до того была рубежом, отделяющим Восточную Пруссию от основной территории Германии, и сразу за ней начинались предместья Берлина.