«Трамп уже истерит»: политолог высказался об итогах противостояния США и Ирана

МОСКВА, 5 августа, ФедералПресс. Администрация США оказалась в тупиковой ситуации в противостоянии с Ираном, а глава Белого дома Дональд Трамп мечется из стороны в сторону, не находя эффективного выхода из ближневосточного кризиса.
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