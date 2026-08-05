ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

«Трамп уже истерит»: политолог высказался об итогах противостояния США и Ирана

«Трамп уже истерит»: политолог высказался об итогах противостояния США и Ирана

МОСКВА, 5 августа, ФедералПресс. Администрация США оказалась в тупиковой ситуации в противостоянии с Ираном, а глава Белого дома Дональд Трамп мечется из стороны в сторону, не находя эффективного выхода из ближневосточного кризиса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии