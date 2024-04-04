Судебный процесс над руководителем Binance в Нигерии отложен

В постоянно меняющемся ландшафте регулирования криптовалют Binance, ведущая биржа цифровых валют, оказывается в заголовках СМИ, поскольку один из ее руководителей, Тигран Гамбарян, борется с обвинениями в уклонении от уплаты налогов в Нигерии.
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