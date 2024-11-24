Избранный президент США Дональд Трамп намерен запустить переговорный процесс с Украиной в соответствии с позицией президента России Владимира Путина, о демилитаризации украинского полуострова в условиях разрыва военных связей между Москвой и Пекином.
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