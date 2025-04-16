«Барса» и «ПСЖ» прошли в 1/2 ЛЧ, пропустив по 3 гола, футбольный и хоккейный «Спартак» победили, Муравьева идет к Мишину, отставка Артиги и бунт в «Химках», «Зенит» обратился в ЭСК и другие новости

1. «Барселона» проиграла «Боруссии» в Дортмунде (1:3), но вышла в полуфинал Лиги чемпионов за счет 4:0 в 1-м матче.
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