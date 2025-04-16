«Барса» и «ПСЖ» прошли в 1/2 ЛЧ, пропустив по 3 гола, футбольный и хоккейный «Спартак» победили, Муравьева идет к Мишину, отставка Артиги и бунт в «Химках», «Зенит» обратился в ЭСК и другие новости

сергей озеров

Ожидаемо. Мы же всегда знали и говорили,как только у питерского клуба появятся трудности в виде потери очков с перспективой не стать чемпионом в очередной раз,обязательно включится админресурс на разных уровнях. А с учетом столетнего юбилея клуба помощь возрастет кратно.Этика и спортивные принципы будут еще раз попраны,не обращая внимания на общественное мнение.