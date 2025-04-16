Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

869 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    бойкот так бойкот резерв так резерв или тех поражение но не одну игру с бомжами, а на все оставшиеся до конца чемпа«Барса» и «ПСЖ» п...
  • Лена Мисько
    к сожалению, это факт«Барса» и «ПСЖ» п...
  • сергей озеров
    Ожидаемо. Мы же всегда знали и говорили,как только у питерского клуба появятся трудности в виде потери очков с перспе...«Барса» и «ПСЖ» п...

«Барса» и «ПСЖ» прошли в 1/2 ЛЧ, пропустив по 3 гола, футбольный и хоккейный «Спартак» победили, Муравьева идет к Мишину, отставка Артиги и бунт в «Химках», «Зенит» обратился в ЭСК и другие новости

«Барса» и «ПСЖ» прошли в 1/2 ЛЧ, пропустив по 3 гола, футбольный и хоккейный «Спартак» победили, Муравьева идет к Мишину, отставка Артиги и бунт в «Химках», «Зенит» обратился в ЭСК и другие новости

1. «Барселона» проиграла «Боруссии» в Дортмунде (1:3), но вышла в полуфинал Лиги чемпионов за счет 4:0 в 1-м матче.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
сергей озеров
Ожидаемо. Мы же всегда знали и говорили,как только у питерского клуба появятся трудности в виде потери очков с перспективой не стать чемпионом в очередной раз,обязательно включится админресурс на разных уровнях. А с учетом столетнего юбилея клуба помощь возрастет кратно.Этика и спортивные принципы будут еще раз попраны,не обращая внимания на общественное мнение.
Ответить
1 час.
Лена Мисько
к сожалению, это факт
Ответить
1 час.
Лена Мисько
бойкот так бойкот резерв так резерв или тех поражение но не одну игру с бомжами, а на все оставшиеся до конца чемпа
Ответить
1 час.
наверх