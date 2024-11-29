Ночная стихийная акция протеста в Тбилиси: как все происходило

В центре Тбилиси с вечера четверга, 28 ноября, до утра пятницы проходила акция протеста. Стихийный митинг в грузинской столице премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении отложить до конца 2028 года вопрос о переговорах о вступлении страны в Евросоюз.