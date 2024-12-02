Тренер "Краснодара" Мусаев: у игроков есть проблема с физическим состоянием

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после поражения от московского "Спартака" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) рассказал, что у игроков команды есть проблема с физическим состоянием, передает "Чемпионат".
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