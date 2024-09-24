Занимательная история, о том, как одна (всего одна) малахольная еврейка устроила..

Не все так просто англосаксы и жидомасоны ни чего просто так не делают...

Зачем эта публикация? Они, ради уничтожения России, давно положили на Мировое общественное мнение!

ВТ

Врам Тавризов

Что неясно с Нуланд (читай США)? Не она же пироги дипломатии печёт Ее задачи простые - лично привозить мнения своих хозяев нелюдям-отморозкам Это не послица Изры, которая поучала нашего человека в нашем МИД! как нам надо себя вести с другими странами типа Изры