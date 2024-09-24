Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Олег Самойлов
    блядаффффф! Ты уже из пиздищи рваной камуноиздной своей мамашки вывалился повторно?Вместо 13-й пенси...
  • Александр Платов
    Мразота помойная решила собственным опытом - сосания фиолетовых хуёв - поделиться? Ты ещё расскажи, пидорис, как тебя...Вместо 13-й пенси...
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Занимательная история, о том, как одна (всего одна) малахольная еврейка устроила..

Занимательная история, о том, как одна (всего одна) малахольная еврейка устроила..

Нуланд скомпрометировала саму себя и руководство США Бывшая куратор Украины в Госдепартаменте стала бесценным источником информации об украинском конфликте, пишет ТАС.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Не все так просто англосаксы и жидомасоны ни чего просто так не делают...
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3 час.
Александр Конкин
Зачем эта публикация? Они, ради уничтожения России, давно положили на Мировое общественное мнение!
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2 час.
ВТ
Врам Тавризов
Что неясно с Нуланд (читай  США)?  Не она же пироги дипломатии печёт Ее задачи простые - лично привозить мнения своих хозяев нелюдям-отморозкам Это не послица  Изры, которая поучала нашего человека в нашем МИД! как нам надо себя вести с другими странами типа Изры
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1 час.

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