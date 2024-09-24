Нуланд скомпрометировала саму себя и руководство США Бывшая куратор Украины в Госдепартаменте стала бесценным источником информации об украинском конфликте, пишет ТАС.
Занимательная история, о том, как одна (всего одна) малахольная еврейка устроила..
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Не все так просто англосаксы и жидомасоны ни чего просто так не делают...
Ответить
3 час.
Александр Конкин
Зачем эта публикация? Они, ради уничтожения России, давно положили на Мировое общественное мнение!
Ответить
2 час.
ВТ
Врам Тавризов
Что неясно с Нуланд (читай США)? Не она же пироги дипломатии печёт Ее задачи простые - лично привозить мнения своих хозяев нелюдям-отморозкам Это не послица Изры, которая поучала нашего человека в нашем МИД! как нам надо себя вести с другими странами типа Изры
Ответить
1 час.
Свежие комментарии