Захарова: шутка Лаврова про Гренландию была адресована лидерам ЕС

Артем Геодакян/ТАСС 33 тыс прочтений 2 дня назад Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на происходящее сейчас в датских СМИ, где заявления американцев уже вызывают не просто панику, а настоящую оторопь МОСКВА, 17 февраля.