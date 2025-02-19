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Захарова: шутка Лаврова про Гренландию была адресована лидерам ЕС

Захарова: шутка Лаврова про Гренландию была адресована лидерам ЕС

Артем Геодакян/ТАСС 33 тыс прочтений 2 дня назад Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на происходящее сейчас в датских СМИ, где заявления американцев уже вызывают не просто панику, а настоящую оторопь МОСКВА, 17 февраля.

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