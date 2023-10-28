Глава МО Украины Умеров обсудил с главой Пентагона Остином ситуацию в Авдеевке

Министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе телефонных переговоров с главой американского оборонного ведомства Ллойдом Остином обсудил ситуацию на линии боевого соприкосновения, в частности, события в Авдеевке.
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