ХАМАС заявил о готовности освободить всех оставшихся израильских заложников

Палестинское движение ХАМАС готово освободить всех остающихся в заложниках израильтян во время второго этапа соглашения о прекращении огня, сообщает Al Jazeera со ссылкой на представителя движения Хазема Касема.
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